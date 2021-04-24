«Отделение ради спасения»: Пашинян обсудил с Макроном конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/03a70d66-a590-11eb-bf7e-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Закавказье и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт 25 апреля пресс-служба кабмина Армении.

Стороны обсуждали обстановку в Закавказье и урегулирование нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр [Армении Никол] Пашинян отметил, что видит урегулирование нагорнокарабахского конфликта исключительно по принципу «отделение ради спасения», — говорится на сайте премьера Армении.

Le 24 avril, le Premier ministre Nikol Pashinyan s'est entretenu par tÃ©lÃ©phone avec le PrÃ©sident franÃ§ais, @EmmanuelMacron . https://t.co/5bkSSAODYy pic.twitter.com/MOCXHeGMbC — Government of Armenia (@armgov) April 25, 2021

Политики также подняли вопрос сотрудничества Еревана и Парижа, а также внутреннюю политику Армении.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, в том числе миротворческую миссию, осуществляемую российскими военными.