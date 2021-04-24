«Отделение ради спасения»: Пашинян обсудил с Макроном конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/03a70d66-a590-11eb-bf7e-96000091f725_660.jpgНикол ПашинянФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Закавказье и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт 25 апреля пресс-служба кабмина Армении.
Стороны обсуждали обстановку в Закавказье и урегулирование нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр [Армении Никол] Пашинян отметил, что видит урегулирование нагорнокарабахского конфликта исключительно по принципу «отделение ради спасения», — говорится на сайте премьера Армении.
Политики также подняли вопрос сотрудничества Еревана и Парижа, а также внутреннюю политику Армении.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
Ранее сообщалось, что министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, в том числе миротворческую миссию, осуществляемую российскими военными.