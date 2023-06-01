Пашинян назвал время и место встречи дипломатов Армении и Азербайджана Пашинян: встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится 12 июня в США

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Никол Пашинян

Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова стартуют 12 июня в Вашингтоне. Об этом в ходе встречи с представителями армянской общины Молдавии сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

С 12 июня в США, Вашингтоне начнется встреча в формате министров иностранных дел Армении и Азербайджана, — сказал глава кабмина.

Кроме того, он рассказал, что 2 июня в Москве состоится заседание рабочей группы по региональным коммуникациям под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. По словам Пашиняна, со стороны Москвы в мероприятии примет участие зампред правительства РФ Алексей Оверчук, со стороны Еревана — вице-премьер Мгер Григорян, со стороны Баку — вице-премьер республики Шахин Мустафаев.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не будет выступать союзником России в конфликте с Украиной. В интервью CNN Prima News он отметил, что Ереван в целом не является чьим-либо союзником. Пашинян подчеркнул, что сложности Армении и ее географическое расположение не позволяют стране вовлекаться в проблемы других государств.

Политик также сообщил, что ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ. По его мнению, текущее положение дел будет иметь негативные последствия для самой организации.