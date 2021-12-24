Пашинян назвал условие встречи с Эрдоганом

Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет зависеть от переговоров спецпредставителей двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по вопросу нормализации двусторонних отношений.

Такой идеи, договорённости нет. Но если переговорный процесс с участием господина [зампреда парламента, армянского спецпредставителя Рубена] Рубиняна успешно продвинется и процесс созреет до этого пункта, то за этим должна последовать встреча на высоком и высшем уровнях, — сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

Премьер-министр также уточнил, что Ереван готов к нормализации отношений без предварительных условий. Кроме того, он позитивно расценивает действия по возобновлению воздушного сообщения между Арменией и Турцией.

Мы это приветствуем, ожидаем урегулирования отношений, но мы должны понимать, что это очень сложный вопрос, — отметил Пашинян.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в скором времени состоится встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений. Как известно, представителями турецкой и армянской сторон стали экс-посол Турции в США Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности отношением к карабахской проблеме.