Пашинян назвал стратегический союз с Россией гарантом безопасности Армении

Стратегический союз с Россией является важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства страны, трансляцию которого опубликовал Armenia Today.

Он отметил, что Ереван продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнёрство с Россией по всем направлениям двусторонней повестки, в том числе в военно-политическом, экономическом, энергетическом, транспортном, гуманитарном, культурном направлениях.

По словам премьер-министра, помимо армяно-российского союза важным фактором является членство Армении в ОДКБ, а также возобновление переговорного процесса и мирного урегулирования в рамках ЕАЭС, СНГ и Минской группы ОБСЕ.

Эти пункты включены в нашу программу, — отметил Пашинян.

Ранее свою работу в Москве возобновила трёхсторонняя рабочая группа по Карабаху. На состоявшемся заседании участники обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе и ход выполнения договорённостей глав трёх стран.