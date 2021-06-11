Пашинян назвал Лаврова президентом и премьером России

https://static.news.ru/photo/aaf0284a-c810-11ea-b972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никол Пашинян Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, оговорившись, назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова сначала президентом РФ, а потом премьер-министром. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян допустил оговорку в ходе выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области, рассказывая об освобождении армянских военнослужащих в обмен на карту минных полей для Баку.

Когда президент... премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях... — сообщил Пашинян, не обратив внимания на ошибку.

При этом присутствовавшие на мероприятии супруга Пашиняна Анна Акобян и и. о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян не смогли сдержать улыбку.

Обмен произошёл 12 июня. Власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян.

Как отметили в МИД Азербайджана, полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики, среди которых специалисты по разминированию, а также позволят вынужденным переселенцам быстрее вернуться домой.