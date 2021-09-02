Пашинян назвал карабахский конфликт «неурегулированным»

Конфликт в Карабахе так и не был урегулирован, насилие продолжалось, получив самое отвратительное проявление в войне. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём обращении, опубликованном на его официальном сайте.

По его словам, война не достигла своей цели и территория Карабаха продолжает пользоваться полной поддержкой Армении.

Пашинян также отметил, что решение вопроса статуса Карабаха сегодня «свято» и его нельзя остановить применением силы.

Вот почему мы сегодня на всех международных площадках настаиваем на том, что конфликт не урегулирован. Он ожидает своего всеобъемлющего урегулирования путём мирного процесса, основанного на предложенных принципах сопредседателями Минской группы ОБСЕ, — подчеркнул Пашинян.

Он убеждён, что в результате этого процесса необходимо окончательно уточнить статус Карабаха, а возобновление мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ станет важным фактором в установлении и поддержании стабильности в регионе.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил позицию Еревана по статусу Карабаха. Он также озвучил позицию Еревана по вопросу начала демаркации границы. По его словам, Азербайджану следует вывести войска «с суверенной территории Армении», вернув их на позиции по состоянию на 11 мая. Таким образом «будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации».