Пашинян на митинге попросил прощения за все допущенные ошибки

https://static.news.ru/photo/063949fc-7aa4-11eb-b017-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

В ходе митинга на площади Республики в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед гражданами страны за допущенные ошибки. Кроме того, он обвинил бывшего президента в желании поднять армию против власти.

Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян диаспоры, у всех граждан Арцаха (Карабаха. — NEWS.ru) попросить прощения за все допущенные мной ошибки, — цитирует его Sputnik.

Пашинян добавил, что основная причина ошибок кроется в том, что власти пользовались слишком большой народной любовью и стремились к идеальным решениям. В свою очередь это приводило к бездействию и нежеланию выбирать между плохим и худшим вариантом развития событий.

Кроме того, Пашинян сообщил, что заявление Генерального штаба ВС о его отставке является результатом влияния бывшего президента Сержа Саргсяна.

Своим заявлением начальник Генштаба нарушил закон и должен уйти в отставку. Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта. Саргсян и бывшие власти пытаются поднять армию против законных властей, — сказал премьер.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Лидер оппозиционного Движения за спасение родины Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра, сообщал NEWS.ru.