Пашинян: международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что Еревану следовало бы относиться более прагматично к резолюциям Совбеза ООН 1993 года.

И вчера, и сегодня международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана, и мы, возможно, не были прагматичны, когда нам казалось, что четыре резолюции Совбеза ООН — это просто написанные на бумаге тексты, которые мы можем не замечать, — заявил Пашинян.

При этом армянский премьер вновь заявил о том, что России стоит инициировать обсуждения в Совбезе ООН о наделении своих миротворцев международным мандатом или направлении в регион международной миротворческой миссии.

Ранее Пашинян призвал Москву инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Карабахе, которая сложилась из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана, сделанного 9 ноября 2020 года. Пашинян добавил, что в Карабахе ожидают, что РФ выступит с оценкой ситуации и представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.