Пашинян и Мишель провели двустороннюю встречу в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели двустороннюю встречу в Брюсселе, в ходе которой стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба армянского премьера. Ранее сообщалось о начале трехсторонней встречи Пашиняна и Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Никол Пашинян представил ситуацию, сложившуюся в Арцахе (армянское название Карабаха — прим. NEWS.ru) вследствие недавних действий азербайджанских подразделений, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость адресного реагирования со стороны международного сообщества, — говорится на сайте.

Стороны также обменялись мнениями о выполнении договоренностей, которые были достигнуты на предыдущей трехсторонней встрече 14 декабря прошлого года. Они выразили надежду на то, что переговоры в Брюсселе будут продуктивными и помогут в обеспечении стабильности и всестороннем решении проблем.

Также планируется встреча Пашиняна и Алиева тет-а-тет.

Ранее в ЕС состоялись переговоры помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Стороны обсуждали вопросы подготовки к предстоящей встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами Азербайджана и Армении, а также темы, связанные с перспективами заключения мирного соглашения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.