Пашинян и глава Евросовета Мишель обсудили ситуацию на границе Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подробно проинформировал главу Евросовета Шарля Мишеля о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает пресс-служба кабмина Армении. Мишель, в свою очередь, заявил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.

Премьер-министр подробно представил ситуацию, создавшуюся в результате предпринятой Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении. Шарль Мишель отметил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации, — говорится в сообщении армянского правительства.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).