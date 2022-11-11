Пашинян: Ереван устраивает российский вариант мирного соглашения с Баку

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Никол Пашинян

Армению устраивает российский вариант мирного соглашения с Азербайджаном, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ страны. При этом он отметил, что на вопрос, остается ли этот вариант рабочим документом сейчас, должны ответить российские партнеры.

Мы неоднократно заявляли, что российский вариант мирного договора с Азербайджаном для Армении приемлем. На вопрос находится ли еще в обороте российский вариант, должны ответить российские партнеры. Поскольку тема стала публичной после заявления президента России [Владимира Путина] в Валдае, я ваш вопрос адресую российской стороне, — сказал Пашинян.

11 ноября он обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. Он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу, однако договоренностей не сдержал. При этом Пашинян подчеркнул, что Баку обвиняет Ереван в том же самом.

Ранее Алиев категорически отверг обвинения Пашиняна в военной агрессии со стороны Баку. По его мнению, Ереван таким образом намеренно пытается ввести в заблуждение мировое сообщество. Он также напомнил, что главы республик признали суверенитет и территориальную целостность стран в ходе подписания договоров в Праге и Сочи, а следовательно, «карабахский конфликт остался в истории».