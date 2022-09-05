Пашинян: Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Между Азербайджаном и Арменией до конца года должен быть подписан мирный договор, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Такое заявление он сделал на закрытой встрече с депутатами, информируя их об итогах брюссельской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает армянская газета «Грапарак».

В конце встречи Никол Пашинян проинформировал депутатов КП о некоторых деталях встречи между ним и Алиевым, заявив, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном, — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное заявление сделал Алиев. Азербайджанский лидер отметил, что Баку и Ереван могут составить и подписать договор в течение нескольких месяцев. Он перечислил пять принципов, на которых будет базироваться мирный договор: признание территориальной целостности обеих стран, обоюдный отказ от любых территориальных претензий, отсутствие возможности для применения силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

В последний день августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.