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Пасхальные богослужения пройдут в четырёх церквях Мариуполя

23:06, 23 апреля 2022
Пасхальные богослужения пройдут в четырёх церквях Мариуполя Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что 24 апреля в четырёх церквях Мариуполя пройдут пасхальные богослужения. Об этом сообщает ТАСС.

В четырёх церквях Мариуполя завтра будут проводить пасхальные богослужения. На левом и правом берегу города, — сказал глава города.

Накануне Минобороны России сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе. Теперь мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов» националистов Украины. В данный момент на территорию освобождённого города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Российская сторона вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.

Между тем председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Церкви поступают сообщения о готовящихся в пасхальную ночь провокациях со стороны Украины. В РПЦ молятся, чтобы «Господь не допустил совершиться подобной трагедии», сказал Легойда.

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