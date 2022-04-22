Пасхальные богослужения пройдут в четырёх церквях Мариуполя

Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что 24 апреля в четырёх церквях Мариуполя пройдут пасхальные богослужения. Об этом сообщает ТАСС.

В четырёх церквях Мариуполя завтра будут проводить пасхальные богослужения. На левом и правом берегу города, — сказал глава города.

Накануне Минобороны России сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе. Теперь мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов» националистов Украины. В данный момент на территорию освобождённого города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Российская сторона вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.

Между тем председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Церкви поступают сообщения о готовящихся в пасхальную ночь провокациях со стороны Украины. В РПЦ молятся, чтобы «Господь не допустил совершиться подобной трагедии», сказал Легойда.