Пасхальное перемирие на Украине. Оно нам надо?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приближение Пасхи несколько омрачается все более интенсивной и жесткой дискуссией вокруг возможного объявления по случаю светлого праздника перемирия на Украине. Поводом для столь бурного обсуждения стала идея, якобы выдвинутая римским первосвященником. Правда, документального подтверждения слов Франциска не существует. Ссылки идут на его окружение, которое все сильнее манипулирует престарелым и больным папой.

Но, скорее всего, мысль об очередном перемирии, что называется, витала в воздухе, и ссылкой на авторитет известного миротворца папы римского ее «приземлили». Несколько удивляет тот факт, что инициатива временного примирения двух православных народов исходит от главного католика.

Собственно, и сама постановка вопроса о пасхальном перемирии вызывает множество вопросов. Особенно на фоне бесконечных утечек о подготовке ВСУ при прямой поддержке НАТО масштабного наступления на позиции российской армии и ополченцев, которое чуть ли не позволит Киеву выиграть в этом конфликте. И в такой обстановке дать укронацистам дополнительное время для безнаказанной перегруппировки сил и вывода остатков своих подразделений из Бахмута, значит усилить разговоры о слабости российской стороны, нерешительности ее военного руководства, проявлении склонности к не самым выгодным компромиссам.

Но главное, такое перемирие, мягко говоря, будет неоднозначно воспринято в самой России, где выражение «жест доброй воли» уже стало широко распространенным ироничным мемом. Тем более что на Рождество мы уже наблюдали одностороннее перемирие, полностью проигнорированное с украинской стороны. К тому же все словно забыли, что новые украинские власти стали праздновать Рождество по католическому образцу 25 декабря, а не 7 января. Но любой опыт полезен, если из него делают правильные выводы. А в последнее время у нас было немалое число пресловутых граблей под ногами.

Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press Свято-Успенская Киево-Печерская лавра

Но в данной ситуации духовный аспект еще и преобладает над чисто военным, поскольку наши лучшие умы сошлись в отчаянном поединке, уточняя, имеем ли мы дело с чисто нацистской Украиной или уж абсолютно сатанинской страной. А уж какие возможны разговоры или тем более соглашения с сатанистами?

Предлагать украинским националистам заключить пасхальное перемирие на фоне разгрома Киево-Печерской лавры, горящих православных храмов, бесноватых плясок новых язычников перед лицом молящихся защитников веры, означало бы уже духовную капитуляцию.

Тем более, повторимся, наши «жесты доброй воли» и в мире, и в России откровенно воспринимаются как проявление слабости и даже раскола в рядах элит. А в глазах украинских националистов такой шаг выглядел бы исключительно как поощрение их циничного богоборчества и вседозволенности: «Если Бога нет, то все позволено».

К слову, в победном сорок пятом, как вспоминают, основные боевые действия окончились к 6 мая, ко дню, на который как раз и выпала в тот год Пасха. А капитуляция была принята на пасхальной неделе. Так что будет еще мирная Пасха и в России, и на Украине.