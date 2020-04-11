Пасха в Европе и США из-за коронавируса перейдёт в онлайн-режим

Пасхальные богослужения у католиков и протестантов в этом году пройдут в дистанционном режиме. Прихожане смогут увидеть их онлайн в интернете или по телевизору. На такие меры было решено пойти из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
На Страстной неделе были отменены все публичный церемонии, в том числе традиционные инсценировки событий из жизни Христа. Папа римский Франциск почти все проводит службы внутри собора Святого Петра,
Пандемию понтифик назвал не только периодом большой неопределённости, но и «временем для изобретательности и креативности». По всей Италии священники используют мессенджеры и социальные сети, чтобы поддерживать связь с прихожанами.
В калифорнийском Сакраменто священник Сэм Родригес уже несколько недель проводит онлайн-трансляции воскресных служб. Пасхальное богослужение покажут на больших экранах, установленных около церкви. Его можно будет посмотреть не выходя из автомобилей, как в автокинотеатре. В завершение священник и его жена в защитных масках и перчатках раздадут прихожанам продезинфицированный и упакованный освящённый хлеб и сок вместо вина.
В США большинство церквей также будут вести прямые трансляции на Пасху. Однако некоторые намерены нарушить ограничения на проведение общественных мероприятий. Для этого в одной из церквей Хьюстона, например, установили рукомойники и переоборудовали пространство так, чтобы вместо тысячи человек внутри находились только сто — с соблюдением социальной дистанции.
Однако такие действия приводят к конфликтам с местными властями. Так, в штате Нью-Мексико полиция пообещала следить за тем, чтобы люди не ходили в церковь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поддержать верующих во время пандемии решили, продемонстрировав Туринскую плащаницу. Вечером Страстной субботы одну из самых известных христианских реликвий покажут в прямом эфире по телевизору или онлайн из кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Считается, что в это четырёхметровое льняное полотно было завернуто тело Иисуса Христа, поэтому на нём отобразился его лик.
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