Пасха в Европе и США из-за коронавируса перейдёт в онлайн-режим

https://static.news.ru/photo/d3e30e44-7bde-11ea-af2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Пасхальные богослужения у католиков и протестантов в этом году пройдут в дистанционном режиме. Прихожане смогут увидеть их онлайн в интернете или по телевизору. На такие меры было решено пойти из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На Страстной неделе были отменены все публичный церемонии, в том числе традиционные инсценировки событий из жизни Христа. Папа римский Франциск почти все проводит службы внутри собора Святого Петра, пишут «Ведомости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пандемию понтифик назвал не только периодом большой неопределённости, но и «временем для изобретательности и креативности». По всей Италии священники используют мессенджеры и социальные сети, чтобы поддерживать связь с прихожанами.

В калифорнийском Сакраменто священник Сэм Родригес уже несколько недель проводит онлайн-трансляции воскресных служб. Пасхальное богослужение покажут на больших экранах, установленных около церкви. Его можно будет посмотреть не выходя из автомобилей, как в автокинотеатре. В завершение священник и его жена в защитных масках и перчатках раздадут прихожанам продезинфицированный и упакованный освящённый хлеб и сок вместо вина.

В США большинство церквей также будут вести прямые трансляции на Пасху. Однако некоторые намерены нарушить ограничения на проведение общественных мероприятий. Для этого в одной из церквей Хьюстона, например, установили рукомойники и переоборудовали пространство так, чтобы вместо тысячи человек внутри находились только сто — с соблюдением социальной дистанции.

Однако такие действия приводят к конфликтам с местными властями. Так, в штате Нью-Мексико полиция пообещала следить за тем, чтобы люди не ходили в церковь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поддержать верующих во время пандемии решили, продемонстрировав Туринскую плащаницу. Вечером Страстной субботы одну из самых известных христианских реликвий покажут в прямом эфире по телевизору или онлайн из кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Считается, что в это четырёхметровое льняное полотно было завернуто тело Иисуса Христа, поэтому на нём отобразился его лик.