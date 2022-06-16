Пасечник: Сирия готова признать ДНР и ЛНР

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

лава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

Сирия подтвердила в разговоре с руководством ЛНР, что готова признать обе республики Донбасса, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.

Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень, — сказал Пасечник.

Ранее в руководстве республик Донбасса заявляли, что есть не одна страна, которая готова признать независимость ДНР и ЛНР. Однако раскрывать, какие именно это государства, там не стали. Только отметили, что пока еще рано называть конкретные страны, об их решении будет официально объявлено уже очень скоро.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, что референдумы о возможном присоединении республик Донбасса к России пройдут после того, как на Украине закончится спецоперация. Ранее он выразил надежду, что это может произойти к концу года.