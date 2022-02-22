Пасечник поблагодарил Путина за признание ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за признание республик Донбасса. По его словам, жители региона восемь лет ждали этого события. Теперь у них есть надежда на процветающее будущее, говорится в опубликованном на сайте главы ЛНР заявлении.

Наши надежды и мечты стали реальностью: Луганская народная республика признана самым могущественным и великим государством – Российской Федерацией! – отмечено в обращении.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.