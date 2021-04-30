Партию «Спутника V» доставили в Монголию

https://static.news.ru/photo/6c330c56-aaa7-11eb-9b37-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Монголию. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Sputnik V прибыл в Монголию сегодня, — говорится в сообщении.

В этот же день первую партию вакцины «Спутник V» привезли в Индию. Препарат доставили в аэропорт города Хайдарабад. Отправил груз Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий этот проект.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено также в Белоруссии, Аргентине, Боливии и многих других государствах мира.

Ранее Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В страну уже доставлена первая партия препарата.