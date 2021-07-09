Партия президента Молдавии вырвалась вперёд на парламентских выборах

Партия «Действие и солидарность» (ПДС), которая поддерживает действующего президента Молдавии Майю Санду, получила на парламентских выборах 52,53% голосов. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК страны.

Там уточнили , что после обработки почти всех бюллетеней, оставленных избирателями, на втором месте после правящей партии оказались их главные конкуренты — Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,36%.

Также избирательный порог удалось преодолеть Партии Шора. Она набрала 5,79% голосов избирателей. Остальные же участники выборов не смогли вырваться в тройку лидеров.

Официально обработка бюллетеней ещё не завершена. Тем не менее предполагается, что партия Санду получит большую часть из 101 мандата. Таким образом, именно она сможет в будущем формировать правительство страны.

Ранее у российских наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии возникло несколько отдельных замечаний по избирательному процессу, но в целом они отметили, что выборы прошли на хорошем организационном уровне.