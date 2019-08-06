https://static.news.ru/photo/ad64a2dc-b848-11e9-9802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что он всегда пересекал границу страны в соответствии с законом.

Во всех случаях, когда Пётр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года, — говорится в опубликованном на сайте фракции заявлении.

С 1 по 8 января 2018 года Порошенко якобы отдыхал на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. Отдых обошёлся ему в $500 тысяч. При этом сам бывший украинский лидер все обвинения отверг и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией.

Как ранее писал News.ru, Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам.