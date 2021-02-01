Партия Медведчука стала самой популярной на Украине

https://static.news.ru/photo/224378fa-64b7-11eb-b536-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: zagittya.com.ua

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стала самой популярной партией Украины. Об этом говорится в рейтинге украинских партий, подготовленном центром «Социальный мониторинг» с 15 по 25 января.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии. Причём у партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая считается на Украине пророссийской, была бы поддержка 22,6%, сообщает «Страна.ua».

Ещё три партии также вошли бы в парламент: «Слуга народа» (20,7%), «Европейская солидарность» (15,6%) и «Батькивщина» (11,3%). А пятипроцентный барьер не смогли бы преодолеть партии «Сила и честь», «Радикальная партия Олега Ляшко», «ВО "Свобода"», «Украинская стратегия Гройсмана» и другие.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с РФ. Её председатель Виктор Медведчук призывал Киев снять санкции против Москвы и обвинял Зеленского в дискриминации русского языка и в ориентации страны на Запад.

Ранее сообщалось, что председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука нельзя выпускать с территории Украины в Россию. Такое поручение дошло до украинской Государственной авиационной службы. Об этом 21 января сообщил однопартиец Медведчука и депутат Верховной рады Илья Кива, писал NEWS.ru.