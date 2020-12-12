Партия Медведчука решила добиться производства вакцины РФ на Украине

https://static.news.ru/photo/73079ba0-3c75-11eb-8b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила обратиться в регистрационные органы для получения разрешения на производство в стране российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору на Украине, для того чтобы получить такие разрешения, — цитирует пресс-служба партии Медведчука.

Он пообещал задействовать «весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и её производство на Украине». Нежелание Киева воспользоваться возможностью для налаживания производства российской вакцины, по мнению Медведчука, только подтверждает наличие внешнего управления страной.

Он рассказал, как глава украинского Минздрава Максим Степанов сначала заявил, что Украина рассматривает любые вакцины, в том числе и российскую, однако через несколько дней после его визита в посольство США временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила, что Украина не будет покупать российскую вакцину.

Как писал NEWS.ru, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр Гамалеи заявили о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на территории Украины. Выпуск готовой продукции могла наладить одна из фармацевтических компаний АО «Биолек».

8 декабря центр Гамалеи посетил Виктор Медведчук. Он рассказал, что к нему поступили тысячи обращений о содействии в доступе к российской вакцине.

Но спустя два дня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Шмыгаль подчеркнул, что Украина не останется без антикоронавирусных препаратов, ведь страна участвует в глобальной инициативе Covax. В марте следующего года Киев получит первый миллион доз вакцин.