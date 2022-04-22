18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Партия Ле Пен произвела выплату военному подрядчику из России под санкциями

Партия Ле Пен произвела выплату компании «Авиазапчасть» из РФ, находящейся под санкциями
08:32, 23 апреля 2022
Партия Ле Пен произвела выплату военному подрядчику из России под санкциями Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Французская партия «Национальное объединение», лидером которой является кандидат в президенты Марин Ле Пен, произвела выплату по кредиту компании «Авиазапчасть» из России, находящейся под санкциями. Общий долг составляет €12 млн, один раз в три месяца «Национальное объединение» должно выплачивать по €322 тысячи, сообщает The Wall Street Journal.

История с долгом «Национального объединения» тянется с 2014 года, когда партия Ле Пен оформила кредит на €9 млн в Первом чешско-российском банке. Позже банк обанкротился, и кредит перешёл «Авиазапчасти».

Первый платёж от партии Ле Пен был сделан, как уточняет Bloomberg, во второй половине 2020 года. Тогда на счета «Авиазапчасти» был отправлен €1 млн.

Ранее стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил своего политического соперника Марин Ле Пен в зависимости от российских властей из-за партийного кредита, взятого в 2014 году в российском банке. Заявление прозвучало в ходе телевизионных дебатов.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео