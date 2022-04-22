Партия Ле Пен произвела выплату военному подрядчику из России под санкциями

Французская партия «Национальное объединение», лидером которой является кандидат в президенты Марин Ле Пен, произвела выплату по кредиту компании «Авиазапчасть» из России, находящейся под санкциями. Общий долг составляет €12 млн, один раз в три месяца «Национальное объединение» должно выплачивать по €322 тысячи, сообщает The Wall Street Journal.
История с долгом «Национального объединения»
Первый платёж от партии Ле Пен был сделан, как
Ранее стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил своего политического соперника Марин Ле Пен в зависимости от российских властей из-за партийного кредита, взятого в 2014 году в российском банке. Заявление прозвучало в ходе телевизионных дебатов.