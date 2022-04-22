Партия Ле Пен произвела выплату военному подрядчику из России под санкциями

Французская партия «Национальное объединение», лидером которой является кандидат в президенты Марин Ле Пен, произвела выплату по кредиту компании «Авиазапчасть» из России, находящейся под санкциями. Общий долг составляет €12 млн, один раз в три месяца «Национальное объединение» должно выплачивать по €322 тысячи, сообщает The Wall Street Journal.

История с долгом «Национального объединения» тянется с 2014 года, когда партия Ле Пен оформила кредит на €9 млн в Первом чешско-российском банке. Позже банк обанкротился, и кредит перешёл «Авиазапчасти».

Первый платёж от партии Ле Пен был сделан, как уточняет Bloomberg, во второй половине 2020 года. Тогда на счета «Авиазапчасти» был отправлен €1 млн.

Ранее стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил своего политического соперника Марин Ле Пен в зависимости от российских властей из-за партийного кредита, взятого в 2014 году в российском банке. Заявление прозвучало в ходе телевизионных дебатов.