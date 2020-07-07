Партия Эрдогана рассчитывает, что Айя-София в ближайшие дни станет мечетью

https://static.news.ru/photo/1c2ad4f8-c120-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Tugay Kutlu/Seskimphoto/Global Look Press

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган, рассчитывает, что собор Святой Софии в Стамбуле уже в ближайшие дни станет мечетью и откроется для поклонений мусульман.

Об этом сообщил зампред ПСР Нуман Куртулмуш.

Если бы вы спросили меня, то я бы ответил, что пусть она откроется уже сегодня. Надеюсь, что высший суд (Госсовет Турции. — NEWS.ru) примет справедливое решение по этому вопросу, — цитирует Куртулмуша газета Sabah.

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле может нанести ущерб историческому объекту. Депутаты Госдумы РФ подготовили проект обращения, в котором призывают своих коллег в Великом национальном собрании (парламенте) Турции предотвратить это. Депутаты выразили убеждение, что необходимо «предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесён поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба». Кроме того, в Госдуме считают, что это решение будет чувствительным для наших граждан.

Намерение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть вызывает тревогу и у Русской православной церкви (РПЦ). Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Сейчас объект работает как музей.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов поддержал обращение Госдумы к парламенту Турции с призывом повлиять на власти страны при обсуждении изменения статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле.