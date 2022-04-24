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Партия «Движение Свобода» лидирует на парламентских выборах в Словении

21:55, 24 апреля 2022
Партия «Движение Свобода» лидирует на парламентских выборах в Словении Явка на парламентских выборах в Словении Фото: Zeljko Stevanic/XinHua/Global Look Press
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Оппозиционная партия «Движение Свобода» набирает большинство голосов на парламентских выборах. Об этом со ссылкой на экзитпол сообщает агентство STA.

По данным опросов избирателей, левоцентристское движение набирает 35,8% голосов. Правящая Словенская демократическая партия, по оценкам социологов, получает 22,5% голосов. Следом идёт «Новая Словения» с результатом 6,8%, социал-демократы — 6,6% и «Левые» — 4,5%.

Выборы состоялись в 11 избирательных округах страны. Избиратели определяли судьбу 90 мест в парламенте. В предвыборной борьбе приняли участие более 20 политических блоков и движений. Явка составила 49,3% — это на 15% больше, чем в 2018 году.

Ранее Министерство иностранных дел Словении вызвало посла России Тимура Эйвaзова и проинформировало его о решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в Люблянe. Речь шла о высылке 33 дипломaтов.

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