Паром с президентом Эстонии врезался в причал порта

В Эстонии в причал порта врезался паром, на борту которого находилась президент страны Керсти Кальюлайд. В результате незначительные повреждения получил автомобиль главы государства. Об этом сообщает Sputnik Meedia.

По имеющимся данным, паром отправился из порта Виртсу Пярнуского уезда в сторону острова Сааремаа. По пути он должен был зайти в порт Куйвасту на острове Муху, однако при швартовке врезался в причал. В ходе инцидента повреждения получили как причал, так и сам паром.

Как сообщил советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ, на пароме находилась глава государства Керсти Кальюлайд. По словам советника, все пассажиры здоровы, никто из них не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Эстония может закрыть границу с Россией из-за коронавируса.