Парламенты готовы ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о визах

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Безотлагательно ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз готовы парламентарии обеих стран. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства, — цитирует его РИА Новости.

Володин заявил, что парламенты обеих стран готовы ратифицировать соглашение безотлагательно.

Кроме того, в ходе видеоконференции спикер Госдумы также обратил внимание на недостаточную эффективность использования союзного бюджета на 2020 год. По его словам, четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года — менее 60% и пообещал разобраться с каждым случаем.

Как писал NEWS.ru, главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз. Ранее президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы выразили удовлетворение в связи с окончанием работы над межправительственным соглашением Москвы и Минска об обоюдном признании виз.