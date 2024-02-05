Парламент Венгрии не проголосовал по членству Швеции в НАТО

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Парламент Венгрии

5 февраля не состоялось голосование на внеочередном заседании венгерского парламента по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, сообщает РИА Новости. Вице-спикер Госсобрания Шандор Лежак заявил, что не было кворума. В зале парламента присутствовал 51 депутат из 199.

Кворума нет, — сказал Лежак.

На заседание пришли лишь представители оппозиционных партий. Фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», имеющая большинство депутатских мандатов, решила не принимать участия в заседании. В результате парламентарии не смогли утвердить повестку дня.

Ратификация заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе была перенесена на начало весенней сессии парламента, которая стартует в конце февраля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил членство Швеции в НАТО. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete.

Ранее члены Великого национального собрания Турции поддержали проект закона, позволяющего одобрить вступление Швеции в НАТО. За проголосовали 287 депутатов из 346, еще 55 парламентариев высказались против вступления государства в Альянс. Венгрия является единственной страной, еще не одобрившей присоединение Швеции к НАТО.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности в регионе. Она подчеркнула, что вступление страны в Альянс не усилит чувство защищенности у шведов.