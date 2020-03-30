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Парламент Украины отстранил Илью Емца от обязанностей главы министерства здравоохранения страны. Он занимал пост не больше одного месяца.

Решение на заседании в понедельник, 30 марта, поддержали 271 депутат; необходимый минимум равен 226 голосам.

Как сообщает РИА Новости, ранее депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Емец не смог наладить работу Минздрава и не способен подготовить план по борьбе с коронавирусом.

В Верховной раде предлагают назначить новым министром здравоохранения экс-главу Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский кабинет министров на внеочередном заседании поддержал инициативу главы Министерства здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мер, принятых из-за пандемии коронавируса.