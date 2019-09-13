https://static.news.ru/photo/e708c486-d603-11e9-89bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Парламент Украины подержал предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома. За это решение проголосовал 341 человек, тогда как было достаточно минимума в 300 голосов.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства решил распустить ЦИК из-за якобы предвзятой работы комиссии. Новый состав был назначен в сентябре 2018 года. В комиссию входили 17 человек, срок их полномочий истекал в 2025 году, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщил, что Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Ожидается, что документ вступит в силу с 2020 года.