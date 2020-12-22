Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Ливии

https://static.news.ru/photo/7933b756-4478-11eb-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed/ТАСС

Турецкий парламент продлил во вторник мандат на пребывание вооружённых сил страны в Ливии. Об этом свидетельствуют итоги голосования парламентариев.

По президентскому указу турецкие военные могут нести службу в Ливии на протяжении следующих 18 месяцев. Это связано с тем, что возобновление боевых действий в Ливии может представлять «угрозу интересам Турции».

На сегодняшний день режим прекращения огня в Ливии не соблюдается в полной мере. В центральных и восточных районах Ливии при поддержке иностранных держав продолжается военная подготовка наёмников из так называемой Ливийской национальной армии, — говорится в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе указана важность недопущения возобновления боевых действий, а также необходимость придерживаться буквы договорённостей под эгидой ООН.

На протяжении нескольких лет в Ливии существует два органа исполнительной власти. С одной стороны действует правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, расположенное в Триполи, а с другой стороны работает временный кабмин, который поддерживают парламент и Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

Военачальник начал наступление на столицу страны в апреле 2019 года. Кабмин в Триполи обратился за помощью к Турции на основании подписанного меморандума о военном сотрудничестве. После этого при поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над территориями, захваченными армией Хафтара.

Как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал про «телефонные звонки» президента России Владимира Путина фельдмаршалу Хафтару. Итальянский политик подчеркнул, что экипажи двух траулеров, захваченных в начале сентября в Ливии, были освобождены при участии российского лидера.