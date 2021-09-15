Парламент Сербии принял закон о защите кириллического алфавита
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
19:31, 15 сентября 2021
БелградФото: pixabay.com
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Народная скупщина (парламент Сербии) единогласно одобрила закон, согласно которому кириллическое письмо и сербский язык приобрели особый статус. Теперь такие символы национальной культуры, как язык и алфавит, становятся официально охраняемыми государством. Об этом сообщается на сайте законодательного органа. Инициативу поддержали все депутаты.
Сегодня, в День сербского единства, свободы и национального флага, народная скупщина поддержала закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма», — заявили в пресс-центре народной скупщины.
Президент страны Александр Вучич лично внёс законопроект на рассмотрение парламентариев. Теперь использование кириллицы становится обязательным во всех учреждения и организациях.
Ранее на Украине оппозиция нынешнему правительству страны назвала идею отказаться от кириллицы бредом. По словам членов партии «За жизнь», высказывание политиков в подобном духе свидетельствует о вопиющем непрофессионализме.