Парламент Сербии принял закон о защите кириллического алфавита

Фото: pixabay.com

В столице Узбекистана Ташкенте задержали двоих мужчин, которые пытались продать банкноту достоинством в $1 млн. На них завели дело о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики.

Купюры в $1 млн действительно существуют. Они были официально отпечатаны в США, отвечают всем требованиям, которые предъявляются к обычным деньгам, но при этом в обороте не участвуют. Такие банкноты представляют...