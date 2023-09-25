«Парламент рукоплескал фашисту»: Коц о чествовании ветерана СС в Канаде Военкор Коц обвинил парламент Канады в чествовании участника геноцида евреев

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламент Канады организовал чествование ветерана дивизии СС «Галичина», чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Это вызвало недовольство у Польши, а также у канадских евреев. Как утверждает Коц, канадские политики, следуя новому тренду, извинились за свои действия, «наломав дров».

Парламент рукоплескал фашисту, которого назвали украинским и канадским героем, — написал военкор.

Журналист подчеркивает, что после чествования ветерана СС Канадская еврейская организация CIJA выступила с заявлением. Ее представители отметили, что они глубоко обеспокоены реакцией парламентариев на человека, принимавшего участие в геноциде еврейского народа. На заявление организации ответил спикер Палаты общин Канады Энтони Рот. Он принес им извинения, а также принял на себя ответственность за случившееся. По словам Коца, подобные извинения стали новым трендом в политике.

Вообще, новый тренд в большой политике — наломать дров, а потом извиниться. Удобно, — заявил он.

Как сообщалось ранее, посольство России в Оттаве направит ноту в Министерство иностранных дел Канады в связи с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» в парламенте страны. По словам посла России в стране Олега Степанова, правительство Канады преступило как моральные, так и правовые нормы.