https://static.news.ru/photo/bf9922ca-dae9-11e9-aea4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чеботарь Фото: скриншот prime.md

Парламент Молдавии лишил депутатской неприкосновенности депутата Владимира Чеботаря от бывшей правящей Демократической партии, лидером которой являлся олигарх Владимир Плахотнюк. За это проголосовали 53 депутата из 101.

Снятие иммунитета необходимо для проведения расследования о нарушениях закона при концессии Кишинёвского международного аэропорта. Чеботарь входил в состав юридической комиссии, которая подготовила договор концессии, — заявил генпрокурор Дмитрий Робу.

Голосование по лишению неприкосновенности депутата от партии «Шор», экс-главы аэропорта Петра Жардана было отложено в связи с его отсутствием на заседании.

Как ранее писал News.ru, молдавские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег главе информагентства Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку.