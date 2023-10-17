Евродепутатов по ошибке доставили в «Диснейленд» Politico: депутатов Европарламента вместо Страсбурга доставили в «Диснейленд»

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Поезд с евродепутатами по ошибке приехал во французскую коммуну Шесси, где расположен парк «Диснейленд», вместо Страсбурга, в котором проходит пленарное заседание Европарламента, сообщает Politico. Инцидент произошел из-за неправильного перевода стрелок железнодорожных путей. Однако, по данным издания, через 45 минут депутаты добрались до Страсбурга.

Мы не парламент Микки-Мауса, — иронично прокомментировал ситуацию депутат парламента от Германии Даниэль Фройнд в соцсети Twitter (X).

Ранее еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархеи, не заметив включенный микрофон, назвал присутствующих в зале депутатов Европарламента идиотами. Чиновника, отвечающего за вопросы соседства и расширения ЕС, призвали добровольно оставить должность.

Позднее еврокомиссар выступил с извинениями. Он заявил, что его реплика была связана с частным разговором на венгерском языке между ним и руководителем кабинета «на совершенно постороннюю тему и она выпала из контекста». Извинения венгерского чиновника не удовлетворили евродепутатов, которые теперь намерены добиваться его отставки.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламент является одной из самых коррумпированных в мире организаций. По его словам, заявления и резолюции ЕП редко помогали Европе, а авторитет органа критически снижен на фоне коррупционных событий последнего времени.