https://static.news.ru/photo/c8113e52-b9af-11e9-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жогорку Кенеш Киргизской Республики/kenesh.kg

Депутаты парламента Киргизии решили провести экстренное заседание. Поводом к этому стало обострение ситуации в стране после попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Сессия начнётся в 14 часов по местному времени. Необходимые для экстренного заседания подписи 40 депутатов «уже собраны». Всего в состав киргизского парламента входят 120 депутатов из шести фракций.

В повестку дня будет включён вопрос о ситуации в республике, — сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного совета (однопалатного парламента).

Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека , скончался один из спецназовцев.

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея, писал News.ru.