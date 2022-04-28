Парламент Канады признал события на Украине геноцидом

Фото The Canadian Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палата общин канадского парламента единогласно приняла резолюцию, признающую события на Украине геноцидом, сообщает CBC. Как сказано в документе, имеются «чёткие и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности» в ходе действий России на Украине. Резолюция не носит обязательного характера и не обязывает Оттаву принимать какие-либо меры.

[Резолюция призвана продемонстрировать], что конфликт в Украине не окончен, что поддержки, которую мы оказываем, недостаточно, и нам нужно сделать больше для народа Украины, — заявила инициатор резолюции, депутат от Новой демократической партии Хизер Макферсон.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он отметил, что оценку происходящему должны давать юристы. Однако официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что организация не располагает данными, подтверждающими совершение геноцида в ходе спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заявление президента о геноциде не способно повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Вашингтона по урегулированию кризиса. По её словам, американская администрация всегда будет поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.

Американская разведка также сообщила, что не может подтвердить слова президента США, так как не наблюдает характерного для геноцида уничтожения этнической группы или нации. О том, что происходящее нельзя считать геноцидом, заявил и госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, уточнивший, что в данном случае имеет место неправомерное употребление термина.