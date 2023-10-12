Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства

Фото: Israeli Prime Minister Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Депутаты кнессета (парламента) Израиля одобрили создание в стране единого чрезвычайного правительства из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post. Накануне эту идею объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По данным газеты, в четверг инициативу поддержали 66 депутатов, никто из парламентариев не проголосовал против. Ожидается, что в состав чрезвычайного кабмина войдет один из лидеров оппозиции Бени Ганц.

11 октября Нетаньяху в телеобращении к нации объявил о формировании в стране в условиях активных боевых действий вокруг сектора Газа чрезвычайного правительства. По его словам, в этот кабмин войдет глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц. Портал Ynet уточняет, что Нетаньяху и Ганц договорились создать так называемый кабинет военного управления всего из трех человек. Кроме них, в него войдет министр обороны Йоав Галант.

Наблюдателями станут член «Государственного лагеря» и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер. В «кабинет политической безопасности» войдут депутаты кнессета Гидеон Саар, Хили Трупер и Ифат Шаша-Битон, они будут министрами без портфеля.

Ранее депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль», бывший вице-спикер кнессета Евгений Сова заявил NEWS.ru, что чрезвычайное правительство в Израиле должно озвучить главную цель войны — полное уничтожение ХАМАС.