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Иранский парламент (Меджлис) проведёт открытое заседание, посвящённое крушению украинского самолёта в окрестностях Тегерана. Решение о теме заседания было принято после того, как генштаб Вооружённых сил страны подтвердил, что пассажирский лайнер был сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на депутата Таябе Сиявуши.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на экспертов комиссии, работающей в Тегеране, сообщили, что ракета попала в кабину пилотов, после чего там вспыхнул пожар и оборвалась связь с судном, писал NEWS.ru.