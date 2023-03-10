Парламент Грузии отказался от законопроекта об иноагентах

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Парламент Грузии прекратил рассмотрение обоих законопроектов об иноагентах на фоне протестов в стране, передает РБК со ссылкой на заявление председателя парламента Шалва Папуашвили. Во втором чтении против закона «О прозрачности иностранного влияния», который считают схожим с российским, проголосовали 35 депутатов, один — за.

Рассмотрение «американского» законопроекта, близкого к FARA, тоже прекращено — из-за отзыва инициаторами.

Принимаем к сведению обращение инициаторов об отзыве законопроекта, который касается так называемого перевода американского FARA (Foreign Agents Registration Act), и он отозван, — сказал Папуашвили.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.

Позже участники протестов в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству страны, они потребовали от кабинета министров ухода в отставку. Также протестующие потребовали досрочных выборов.