Парламент Грузии одобрил резолюцию об интеграции с Евросоюзом и НАТО

https://static.news.ru/photo/5e8f3620-46f1-11eb-99f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Körbel/Global Look Press

Грузинский парламент единогласно одобрил проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО.

Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности, — приводит ТАСС выдержку из текста документа.

В резолюции также подчеркивается, что ещё одним приоритетом Грузии является «полноправное членство в ЕС», а также мирное урегулирование конфликтов.

Недавно Турция поддержала Грузию по этому вопросу. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за принятие Тбилиси в состав Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что парламент Грузии рассмотрит внешнеполитическую резолюцию, которая будет иметь антироссийский характер. По словам главы комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе, власти страны намерены несмотря ни на что добиваться вступления Грузии в Европейский союз и НАТО.

Как сообщал NEWS.ru, парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры 45-летнему Георгию Гахарии, а также его кабинету министров и правительственной программе.