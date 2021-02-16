Парламент Грузии лишил неприкосновенности главу партии Саакашвили

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Грузинский парламент лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия, разрешив суду арестовать его по делу о беспорядках на акциях протеста в июне 2019 года.

88 «за» и двое «против». Парламент Грузии даёт согласие прокуратуре обратиться в суд (с ходатайством об аресте Мелия. — NEWS.ru), — цитирует ТАСС спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

Ранее Генпрокуратура страны обратилась в парламент с просьбой лишить Мелия депутатского мандата. Надзорное ведомство также попросило дать возможность выступить на суде с ходатайством о взятии главы оппозиционной фракции под стражу, так как он отказался от выплаты залога в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках и попытке штурма здания парламента в 2019 году.

Уголовное дело против Мелия было возбуждено ещё в июне 2019 года. Тогда городской суд Тбилиси освободил политика под залог, обязав при этом носить электронный браслет. В ходе митинга оппозиции в ноябре прошлого года Мелия демонстративно снял браслет и выкинул его в толпу. Генпрокуратура попросила увеличить сумму залога, но депутат отказался выплачивать её, заявив о преследовании по политическим мотивам. Если Мелия признают виновным, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Беспорядки в столице Грузии произошли в июне 2019 года. Сотни протестующих собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Как сообщал NEWS.ru, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в начале февраля заявил, что акции неповиновения в Грузии в связи с эпидемиологическими ограничениями были «первыми ласточками». По его словам, «обязательно нужно делать их в больших масштабах».