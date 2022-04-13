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Мир

Парламент ФРГ выступил против поездки Шольца на Украину

12:52, 13 апреля 2022
Парламент ФРГ выступил против поездки Шольца на Украину Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц не должен ехать в Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского принимать лидера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-спикер парламента Вольфганг Кубики, сообщает RND. Он добавил, что такой визит «стал бы афронтом одного конституционного органа ФРГ против другого».

Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом, сказал Кубики.

Ранее сообщалось, что президент Украины отказался принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве. Объяснил он такой поступок недовольством прежней ролью политика в выстраивании отношений с Россией. Известно, что Штайнмайер планировал поcетить Украину 13 апреля.

Между тем глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его политика в отношении России была «ошибочной». Президент имел в виду поддержку «Северного потока — 2» со своей стороны.

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