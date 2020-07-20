Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

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Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом. Цель таких операций — защита безопасности Египта на арабском направлении. Считается, что речь идёт о Ливии.

В ходе исторического заседания парламент обсудил результаты заседания Совбеза Египта, прошедшего в воскресенье под руководством президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, и угрозы государству с западного направления, — сообщило гостелевидение страны.

Вопрос обсуждался в ходе заседания при участии замминистра обороны Египта Мамдуха Шахина. Оно прошло за закрытыми дверями без представителей СМИ. Разрешение парламента на отправку армии за пределы страны (это решение принимает президент) необходимо согласно конституции.

Замглавы комитета по вопросам арабских стран парламента Египта Ахмад Имбаби ранее заявлял РИА Новости, что парламент планирует обсуждать возможную отправку египетских войск в Ливию в воскресенье или понедельник.

В Ливии с 2011 года идёт гражданская война. В стране параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Обе стороны конфликта пользуются поддержкой разных государств. Считается, что Хафтару помогают Россия, Франции, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов помочь племенам Ливии (сторона Хафтара) в борьбе против вмешательства иностранных государств с помощью их вооружения и тренировок. Но, по его словам, «Ливию будет защищать только ливийский народ». На инициативу помощи со стороны Египта резко отреагировали в Турции.

При этом российская сторона призывает всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сейчас необходимо запустить инклюзивный политический диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН, писал NEWS.ru.