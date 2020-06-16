Пушков прокомментировал отказ США от негласного моратория на смертную казнь

https://static.news.ru/photo/11186f2a-afe2-11ea-98f7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США приняли решение отказаться от негласного моратория на смертную казнь по приговорам федеральных судов и привести в исполнение высшую меру наказания в отношении четверых преступников. Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему американцы не видят в таком решении противоречия принципам демократического правления и соблюдения прав человека.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Пушков отметил , что сторонники смертной казни в США одновременно являются сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа.

Я не видел опросов на этот счёт, но логически можно предположить, что сторонники смертной казни как сторонники традиционных подходов считают, что люди имеют право на справедливость. Во многих странах отказ от смертной казни рассматривается как отказ в этом праве, — подчеркнул сенатор.

Пушков напомнил, что Вашингтон официально никогда не отказывался от использования высшей меры наказания, а сейчас лишь официально подтвердил свою позицию. При этом американцы, в отличие от европейцев, не видят в этом нарушения прав человека и противоречия демократическим нормам, так как смертная казнь применяется к лицам, обвинённым в самых жестоких преступлениях, чья вина однозначно установлена и доказана.

Сенатор выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты продолжат следовать своим курсом в этом вопросе, а возможные возражения Европы просто отметут. Пушков заметил, что американские власти считают своё внутренне право приоритетным по отношению к международному.

Как передавал NEWS.ru, глава американского минюста Уильям Барр назвал возобновление казней долгом государства перед родственниками жертв приговорённых к высшей мере преступников. Он уточнил, что в ближайшее время состоятся четыре казни.