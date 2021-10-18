«Паркетный генерал»: оценена роль экс-госсекретаря США Пауэлла в политике

Скончавшийся на 85-м году жизни экс-госсекретарь США Колин Пауэлл был умелым дипломатом, который многим запомнился в качестве участника событий, предшествующим вторжению американских войск в Ирак. Об этом NEWS.ru заявил американист, обозреватель «ВестиFМ» Дмитрий Дробницкий. Политолог Дмитрий Евстафьев назвал Пауэлла «паркетным генералом» и абсолютно несамостоятельным человеком.

Много чем запомнился Колин Пауэлл. Наверное, у нас в стране и во многих других странах он запомнился этой самой пробиркой. К чести, его надо сказать, что он в этом деле каялся публично, — сказал Дробницкий.

В 2003 году политик выступал в зале заседаний ООН с пробиркой с белым порошком в руках, говоря о необходимости вторжения американских войск в Ирак. Утверждалось, что в ней находился образец биологического оружия, производимого на заводах в этой ближневосточной стране. Американцы ввели в Ирак войска, президент Саддам Хусейн был свергнут и позже казнён. Через некоторое время оказалось, что Пауэл был дезинформирован ЦРУ и вещество в пробирке не являлось биологическим оружием.

Дробницкий назвал экс-госсекретаря США довольно любопытным человеком, который по многим вопросам занимал умеренную позицию, во многом обусловленную иракской авантюрой. Эксперт считает, что Пауэлл понял, что сделанное им в отношении Ирака лягло тёмным пятном на США и лично на него из-за непроверенных или специально непроверенных разведданных.

Это человек был умелый дипломат. Я не думаю, что он лично как-то выделялся из общего числа, он жил и работал в те времена, когда вменяемая реалистическая внешнеполитическая позиция и сдержанность во внешних вопросах, попытка разобраться и выслушать вторую или третью точку зрения в Вашингтоне была ещё в чести, — отметил американист.

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев назвал Пауэлла паркетным генералом, которого ввели в политику по расовой квоте.

Как завели в американскую политику на высшие командные посты в армии, так и вывели, когда захотели. Несамостоятельный был человек абсолютно. <...> Делали с ним, что хотели, куда хотели назначили, когда хотели уволили. Так и прожил наш Колин Пауэл и никому к старости оказался не нужен, — заявил Евстафьев.

Колин Пауэлл был первым темнокожим госсекретарём США и занимал этот пост с 2001 по 2005 год в администрации 43-го президента Штатов Джорджа Буша. Политик скончался от коронавирусных осложнений в возрасте 84 лет. Его родственники отметили, что он был полностью вакцинирован.