https://static.news.ru/photo/79f788ac-9c54-11e9-bda6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/Global Look Press

Глобальное потепление и, как следствие, таяние вечной мерзлоты, представляют реальную угрозу для российских арктических разработок нефти и газа. Именно это стало причинной решения России ратифицировать Парижское соглашению о климате, считает аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Опираясь на данные отчёта Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики, журналист пишет, что несущая способность арктических фундаментов с позднесоветского периода ослабла более чем на 20%. При этом специалисты прогнозируют дальнейшее снижение этого показателя. Почва может потерять до 50%, а местами и до 75% несущей способности.

Влияние таяния ледников на российские разработки в Арктике можно снизить, однако это приведёт к значительному увеличению стоимости проектов в энергетической сфер, отмечает аналитик .

Вместе с тем, уверяет Ли, даже с помощью прописанных в Парижском соглашении мер кардинально исправить ситуацию уже невозможно. Данные отчёта специалистов свидетельствуют о том, что при уменьшении парникового эффекта приповерхностные слои вечной мерзлоты удастся стабилизировать на 45% ниже текущего значения, но не более того. Вместе с тем, признаёт журналист, бездействие может привести к гораздо более негативным последствиям.

23 сентября, как писал News.ru, глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Решение об этом ранее принял президент Владимир Путин. Причём, документ было решено утвердить распоряжением правительства в обход парламента, чтобы депутаты не могли оспорить решение Кремля.

Парижское соглашение было принято в 2015 году и объединило усилия мировых держав по сдерживанию негативных природных изменений Земле. Документ предписывает выделять развивающимся странам по $100 млрд в год для решения экологических проблем. После 2025 года эта сумма может быть увеличена увеличить.

Россия подписала соглашение в 2016 году, но ратифицировала документ лишь сейчас.