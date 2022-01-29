Париж и Берлин обеспокоились воинственной политикой Лондона в адрес РФ

Франция и Германия обеспокоены воинственной политикой Великобритании, проявляемой в отношении России. Такую позицию обозначила колумнист газеты Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

В то время как Берлин и Париж <...> предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину, — указывает автор.

Колумнист утверждает, что Париж и Берлин в большим беспокойством наблюдают, как Лондон утверждает себя в роли активного союзника США. Шассани отмечает, что нынешний кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря, как это было во времена Иракской войны. С одной стороны это будет англо-американский лагерь, с другой — франко-германский.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании намерен ужесточить санкционный режим в отношении России. Новые ограничения Форин-офис должен огласить 31 января. При этом не уточняется, идёт ли речь о новых санкциях или только о санкционном пакете, которому может быть дан ход в случае «вторжения» России на Украину.