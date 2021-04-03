«Парень № 1»: американцы согласны, что Путин самый «горячий» мужчина России

https://static.news.ru/photo/fdd9487c-94d2-11eb-80f4-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россияне назвали самым привлекательным мужчиной в стране президента Владимира Путина. Такую точку зрения высказали 18% мужчин и 17% женщин. Это на 1% меньше, чем в аналогичном опросе годом ранее.

Исследование провели аналитики сервиса SuperJob, в нём приняли участие 1000 мужчин и женщин. В топ-3 оказались Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский с Данилой Козловским, которые разделили третью строчку рейтинга.

Новость быстро заинтересовала иностранную прессу, многие издания, такие как New York Times и The Moscow Times, опубликовали данные опроса. Американские читатели не остались в стороне и начали активно комментировать материал.

Такой человек, как Путин, по-прежнему № 1 во всех чартах, — написал пользователь Rogue1USA.

«Президент Путин яркий и интересный!», «Ни актёры, ни спортсмены, ни другие политики не могут сегодня соревноваться с Путиным», писали пользователи.

Нашлись и те, кто считает, что результаты были подтасованы, правда, они не уточнили, кому и зачем это понадобилось. Ещё один пользователь предложил отдать звание самого «горячего» мужчины России первому в мире космонавту Юрию Гагарину. Другие тут же вспомнили про оппозиционера Алексея Навального, переведя беседу в политическую плоскость.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин поехал отдыхать в тайгу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Подсчитано, во сколько обошёлся «пикник» политиков.