«Паразит приспосабливался»: биолог о реальности сценария The Last of Us Биолог Дьяков усомнился в повторении сюжета игры The Last of Us в реальности

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Игра The Last of Us

Сюжетный поворот компьютерной игры The Last of Us, в котором гриб кордицепс мутировал и стал причиной начала зомби-апокалипсиса, невозможен в реальной жизни, сообщил эксперт по грибам с факультета биологии МГУ Максим Дьяков. По его мнению, кордицепсу не удастся захватить нервную систему человека, так как в ходе длительной эволюции гриб смог приспособиться только к паразитированию на членистоногих и насекомых. Дьяков добавил, что грибу становится плохо уже от температуры человеческого тела.

Захват кордицепсом человеческой нервной системы — это вариант развития событий из области фантастики. То есть гриб как паразит приспосабливался к сложнейшему жизненному циклу, а именно к паразитированию на членистоногих. И, несмотря на достаточно разветвленную систему подвидов, это исключительно патоген членистоногих. Без насекомых этим грибам не обойтись совсем. А некоторые виды вообще узко специализируются, например, на муравьях или бабочках. Да и при температуре человеческого тела грибу становится плохо, он начинает потихоньку умирать. Фантастика, да и только, — заявил Дьяков.

15 января 2023 года компания HBO выпустила по мотивам компьютерной игры The Last of Us одноименный сериал.

Ранее сообщалось, что для третьей части The Last of Us уже готов план сценария, который был написан авторами The Last of Us: Part II Нилом Дракманном и Хэлли Гросс. По словам Дракманна, разработка игры еще не идет, но он выразил надежду, что тайтл все же когда-нибудь выйдет. Он рассказал некоторые детали работы команды. Так, после подготовки каждой большой части игры разработчики берут длительный отпуск.